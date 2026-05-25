青葵公路车祸｜九巴车长涉危驾被捕 运输署：事发前现场有两车相撞 护航车停后方长启闪灯警示

青葵公路近玛嘉烈医院今日（25日）下午有九巴与工程车相撞，逾20人受伤。九巴指已暂停涉事车长驾驶职务，并已派员慰问伤者，会配合警方调查原因。警方经调查后，以涉嫌危险驾驶导致他人身体受严重伤害罪拘捕39岁姓叶巴士司机。

运输署表示，现场附近的行车线管制灯号已亮起红色交叉标志，显示相关行车线已封闭，青马管制区营办商在场员工均遵从安全指引，全部穿着反光衣，停驻在货车后方的抢救车及护航车，车顶上的警示闪灯一直全程启动，持续发出闪烁信号，警示后方车辆，惟巴士从后撞向护航车。

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运输署表示，事发前，青葵公路往机场方向近玛嘉烈医院有货车与巴士碰撞，无人受伤。青马管制区营办商随即调派一辆轻型抢救车及一辆配备防撞缓冲装置的护航车前往现场提供协助。护航车停驻在上述货车、巴士及抢救车后方，为肇事范围提供安全屏障。

营办商在场员工遵从安全指引 行车线管制灯号亮起交叉标志

初步调查显示，现场附近的行车线管制灯号已亮起红色交叉标志，显示相关行车线已封闭。营办商在场员工均遵从安全指引，全部穿着反光衣。停驻在货车后方的抢救车及护航车，车顶上的警示闪灯一直全程启动，持续发出闪烁信号，警示后方车辆。其后，另一辆巴士从后撞向护航车。

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运输署指，撞向护航车的巴士正由警方扣查，警方正调查意外原因。运输署已要求巴士公司及青马管制区营办商提交详细报告，并全力配合警方调查，会按调查结果与巴士公司及青马管制区营办商积极跟进。此外，运输署再三呼吁驾驶人士时刻保持警觉，专注路面情况，小心驾驶。驾驶者应留意行车线管制灯号，严格遵守发生交通意外后应对指引。



