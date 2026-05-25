青葵公路车祸│九巴乘客直击多人抛离座位 「全部打横瞓晒喺度」

青葵公路一部960号路线九巴与工程车相撞，造成逾20人受伤。涉事九巴乘客谢女士讲述车祸经过，直指撞车后巴士乘客「一仆一碌」，当时下层约有10多名乘客，「全部都打横晒、瞓晒喺度！」她自己亦多次撞及头部，大腿更肿痛受伤。

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意外发生时，涉事九巴正沿青葵公路驶往屯门途中。谢女士坐在巴士下层，她事后犹有余悸讲述，不少乘客被抛离座位乱撞，「系咁撞系咁撞，（自己）梗系眯埋眼啦，咁就打横咗喇自己都。」

她指自己被抛飞撞了多次，「首先撞向前面，跟住弹返后面又系撞个头，跟住再撞多两下。根本唔知点，以为自己辘咗落去添。」她形容当时巴士车速不算快，但「撞𠮶下真系好犀利。」