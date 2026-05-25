西湾河伤人案｜41岁清洁主管疑出轨遭双煞刀棍袭击 58岁妻涉买凶被捕

西湾河前晚（23日）发生伤人案，41岁姓刘男子途经太康街31号对开鲤景湾休憩处时，突然遭两名分别持长刀及木棍的男子伏击，凶徒得手后逃去。案件内情曝光，消息称怀疑受害人因涉及婚外情，遭妻子买凶砍伤。东区警区反三合会行动组经调查后，于昨日（24日）下午在柴湾区拘捕一名58岁姓何女子，她涉嫌「伤人」，正被扣留调查。

据悉，男事主为越南裔，持有香港身份证，他在鲤景湾一间清洁公司任职期间，结识了一名比他年长17岁、已离异并育有子女的女经理，2019年34岁刘男迎娶51岁何女，结婚至今近7年。惟这段跨越年龄的婚姻近期触礁，怀疑男事主有婚外情，今年3月女方突然带同友人向男事主提出离婚，有人在争执中曾愤然放言「揾人队冧佢」。消息称，双方正办理离婚手续，但仍于同一间清洁公司工作。

案发于前晚约11时08分，刘男放工后与女同事一同离开，当时他途经鲤景湾休憩处时，突遭两男持刀棍袭击。刘男头部淌血，手亦受伤，幸仍然清醒，事后由救护车送东区医院治理。警方围封案发现场调查，检获属于事主的一顶染血Cap帽、一对黑色鞋，同时发现一个怀疑属于凶徒遗下的假发。另外，在附近的太康街路旁花槽内，再发现怀疑是凶徒逃跑时遗下的一件衣服及一顶帽子。

消息称，两名行凶男子操越南话。案件列伤人，警方目前正全力追缉两名涉案凶徒。