葵涌广场夹公仔店疑遭盗窃 店员折凳殴秃头汉 网民惊呼：随时攞命

近日网上流传一条闭路电视片段，显示葵涌广场怀疑发生偷公仔案件，一名相信是店员的男子在发现窃贼后，未有报警处理，反而实施「私刑」，手持折凳沿商场走廊疯狂追打涉嫌偷窃的秃头汉。

据了解，该条长约数十秒的闭路电视片段于本月10日被上载至社交平台，虽然片段中未有标示具体的拍摄时间及地点，但从背景环境推断，相信事发地点为葵涌广场1楼一间夹公仔机店舖门外。

片段开始时，一名身穿深色衫裤、戴眼镜的男子（相信为店舖职员），正用身体将一名手持公仔的秃头汉死死压在一部夹公仔机上，并向其厉声大喝：「叫你唔好郁呀！」其间该名四眼男不断挥舞手中的折凳，连番击中秃头汉。

秃头汉随后挣脱束缚，随即转身沿商场走廊逃跑，惟慌乱间不慎失足跌倒在地，四眼男见状随即赶上，双方在地上展开激烈纠缠。过程中，四眼男将秃头汉强行捉着并压向旁边一间店舖的铁拉闸，撞击力之大更令拉闸一度凹陷。不过，涉嫌偷窃的秃头汉即使饱受拳脚，双手仍死死抱紧两只公仔，未有放手。

四眼男其后再度怒吼「唔好郁呀！」，并至少两次挥动折凳猛烈重击秃头汉的头部。秃头汉最终成功突围，向镜头外拔足狂奔，而四眼男亦毫不犹豫地举起折凳在后舍命穷追。片段至此随即结束，暂时未知两人的最终下场及伤势。事发时虽有其他途人目击过程，幸好未有遭到波及。

片段流出后随即引发网民热烈讨论。有网民留言质疑店员做法过火，表示：「咩事要用折凳打？」亦有眼利的网民指出，四眼男行凶时手段狠辣，「够胆用铁那边打，随时攞命」，认为即使是捉贼亦不应诉诸过份暴力。