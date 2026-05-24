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锦上路狗场多狗被困笼中淋雨 渔护署：检12狗回动物管理中心看管

突发
更新时间：22:52 2026-05-24 HKT
发布时间：22:52 2026-05-24 HKT

锦上路元岗新村清潭路狗场，日前被人发现有多只狗被困在铁笼中放于空地淋雨。渔护署今日（24日）表示，正调查一宗位于锦上路元岗新村清潭路狗场涉嫌残酷对待动物的个案。

渔护署于5月21日接获投诉，指该狗场内有狗只被困于笼中，并放置于空地。渔护署随即联同香港爱护动物协会人员前往跟进，但未能进入处所。其后于5月22日，渔护署人员在警方的协助下再次前往，并成功进入该处所进行调查。

多只狗被困铁笼内，之后放在空地淋雨。网上图片
多只狗被困铁笼内，之后放在空地淋雨。网上图片

渔护署：如有足够证据 将对畜养人提检控

行动中，渔护署人员发现多只狗只，其中部分被畜养于笼内，并放置于露天空地，未获提供足够遮盖。由于畜养人未能即时作出合理改善，渔护署人员遂在现场检走共12只狗只，并带返动物管理中心看管。渔护署会继续就个案进行深入调查，如有足够证据，将会对有关人士提出检控。

根据《防止残酷对待动物条例》（第169章），任何人如残酷对待任何动物，或不合理地作出或不作出某种作为而导致动物受到不必要的痛苦，即属违法。一经定罪，最高可被罚款$200,000及监禁三年。渔护署呼吁市民，如发现任何怀疑残酷对待动物的情况，可致电1823向渔护署举报，如情况紧急，请立即报警求助。


 

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