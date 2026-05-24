长洲太平清醮｜「国安号」宣传气球高挂长洲半空 将国安教育融入传统民俗节庆

长洲太平清醮重点活动飘色巡游在今日（24日）佛诞举行，今年迎来全新亮点，警务处国家安全处的「国安号」宣传气球首度在长洲升空，以悬浮于半空中的概念，将国家安全教育融入传统民俗节庆，让市民在感受节日气氛的同时，加深对「总体国家安全观」的认识。



为配合太平清醮活动，「国安号」宣传气球穿梭于长洲大街小巷及飘色巡游路线之间，走进大众当中，气球表面印满警队吉祥物图案及国安标语，色彩缤纷亮眼，所到之处吸引大批市民及游客驻足拍照。



警务处助理处长（国家安全）郭嘉铨表示，国家安全与市民生活息息相关，「国安号」首度走进长洲太平清醮的传统节庆，期望透过多元化和互动的方式走进社区，让国安意识随著飘色巡游的欢乐气氛深入民心，进一步提升公众对维护国家安全的认识与支持。是次活动同时带出「总体国家安全观」中「文化安全」的重要元素，期望透过将国安教育融入传统节庆，让市民体会文化安全与日常生活密不可分，携手弘扬中华文化精髓。警队及不同组织，例如民安队及医疗辅助队等的努力亦确保了活动的顺利进行，这亦反映了「总体国家安全观」中「社会安全」对日常生活的重要性。

警务处国家安全处的「国安号」宣传气球首度在长洲升空。

国安处处长江学礼派发国安纪念品予在场小朋友，与众同乐。

「国安号」在长洲渡轮码头旁首度亮相，工作人员整装待发，准备引领国安号穿梭岛上。