Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

红磡长生店猫店长尾巴离奇折断 舌头发紫疑中毒 主人报警求助

突发
更新时间：17:45 2026-05-24 HKT
发布时间：17:45 2026-05-24 HKT

红磡发生怀疑虐畜案，一只由长生店所饲养的猫咪被发现其尾巴折断流血，舌头发紫奄奄一息。主人怀疑猫咪被人虐待或投毒，随即带往兽医诊所抢救，可惜最终不治。

事件发生于今日（24日）下午3时许，警方接获红磡老龙坑街12E地舖「隆福寿中西殡仪」的负责人报案，指自己所饲养的猫咪突然跑入舖头，未几便奄奄一息，经检查后发现猫的尾巴被折断，血流如注，舌头亦发紫。主人立即带牠到附近兽医诊所求助，但由于猫咪伤势严重，抢救无效，只好带返舖头，并交由警员调查。警方到场跟进，并召爱协到场协助， 正调查事件。

据了解，长生店负责人多年前曾养一只花猫，但在两年前离世，之后再饲养涉事猫咪，平日会将牠放养，而店内亦放有猫笼予猫咪休息。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
75岁独居伯伯仅余几百蚊 师傅收$300维修费感内疚 见其一举动竟秒变心安理得｜Juicy叮
75岁独居伯伯仅余几百蚊 师傅收$300维修费感内疚 见其一举动竟秒变心安理得｜Juicy叮
时事热话
7小时前
吴婉芳二子胡智同低调结婚  契爷张学友跟吴婉芳合唱亲密拥抱  美魔女颜值爆灯不输新娘
吴婉芳二子胡智同低调结婚  契爷张学友跟吴婉芳合唱亲密拥抱  美魔女颜值爆灯不输新娘
影视圈
6小时前
吴婉芳二子结婚｜胡智同新婚妻早融入豪门家中  新郎手上有爱的纹身  老婆清纯小鸟依人
吴婉芳二子结婚｜胡智同新婚妻早融入豪门家中  新郎手上有爱的纹身  老婆清纯小鸟依人
影视圈
4小时前
吴婉芳二子结婚｜百亿豪门婚宴星光熠熠  曾志伟兴奋拍片「大美人港姐」疑现身  郑伊健夫妇变小粉丝
吴婉芳二子结婚｜百亿豪门婚宴星光熠熠  曾志伟兴奋拍片「大美人港姐」疑现身  郑伊健夫妇变小粉丝
影视圈
5小时前
迪卡侬新出$299防水鞋爆红！港人大雨实测列3优点「近排最满意产品」 网民：夏天要有！
迪卡侬新出$299防水鞋爆红！港人大雨实测列3优点「近排最满意产品」 网民：夏天要有！
时尚购物
6小时前
富临酒家长沙湾分店5.29结业！职员亲证消息 网民热议1原因退场
富临酒家长沙湾分店5.29结业！职员亲证消息 网民热议1原因退场
饮食
22小时前
移英港人生活大变 盘点5年他乡故事 自爆私事：一习惯由每日做变一周两次｜Juicy叮
移英港人生活大变 盘点5年他乡故事 自爆私事：一习惯由每日做变一周两次｜Juicy叮
时事热话
2026-05-23 13:38 HKT
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
生活百科
8小时前
八达通6批旧卡即将失效！听到「嘟～嘟嘟」提示要换卡 即睇2大免费更换方法
八达通6批旧卡即将失效！听到「嘟～嘟嘟」提示要换卡 即睇2大免费更换方法
生活百科
2026-05-23 12:47 HKT
公屋厕所狂涌邻居烟味 楼主求助惨被叫搬屋 最终靠「一神物」成功自救｜Juicy叮
公屋厕所狂涌邻居烟味 楼主求助惨被叫搬屋 最终靠「一神物」成功自救｜Juicy叮
时事热话
4小时前