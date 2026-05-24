红磡长生店猫店长尾巴离奇折断 舌头发紫疑中毒 主人报警求助

红磡发生怀疑虐畜案，一只由长生店所饲养的猫咪被发现其尾巴折断流血，舌头发紫奄奄一息。主人怀疑猫咪被人虐待或投毒，随即带往兽医诊所抢救，可惜最终不治。

事件发生于今日（24日）下午3时许，警方接获红磡老龙坑街12E地舖「隆福寿中西殡仪」的负责人报案，指自己所饲养的猫咪突然跑入舖头，未几便奄奄一息，经检查后发现猫的尾巴被折断，血流如注，舌头亦发紫。主人立即带牠到附近兽医诊所求助，但由于猫咪伤势严重，抢救无效，只好带返舖头，并交由警员调查。警方到场跟进，并召爱协到场协助， 正调查事件。

据了解，长生店负责人多年前曾养一只花猫，但在两年前离世，之后再饲养涉事猫咪，平日会将牠放养，而店内亦放有猫笼予猫咪休息。