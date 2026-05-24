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珍惜生命│元朗村屋男子烧炭 母亲揭发惜不治

突发
更新时间：14:53 2026-05-24 HKT
发布时间：14:53 2026-05-24 HKT

今日（24日）早上10时02分，元朗长盛街一村屋的一名43岁姓邓男子，被发现在寓所烧炭自杀，其母亲报警。人员接报到场，发现邓男倒卧在房间内，已经死亡，旁边有一盘烧过的炭。

据悉，事主受生活问题因扰，警方于现场没有检获遗书，死因有待验尸后确定。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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