鲤景湾男遭两刀手伏击斩伤 现场遗染血帽和假发

筲箕湾昨夜发生一宗凶残伤人案。周六（23日）晚上11时08分，警方接获筲箕湾道57-87号地下的一间超级市场职员报案，指一名男子在太安楼对开的鲤景湾休憩处遭两名凶徒持长刀斩伤。

警员接报后赶到现场，并发现该名男子。事主当时头部及手指均被斩伤，鲜血直流，幸而神志保持清醒，由救护车送东区医院治理。

警方随即封锁现场调查，并检获多件怀疑属于事主的物品，包括一顶染血的Cap帽及一对黑色鞋。现场地面血迹斑斑。

警方还在现场检获一个假发和一支木棍，不排除有人在施袭或逃跑期间遗下，甚或曾乔装打扮作案。据悉，两名刀手得逞后，随即逃离现场。

经初步调查后，警方将案件列作「伤人」程序处理，现正全力追缉两名涉案的凶悍刀手，消息指其中一人为南亚裔男子。至于涉案两徒的行凶动机，仍有待东区警区刑事调查队作进一步深入调查。