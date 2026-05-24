鲤景湾清洁公司主管遭两刀手斩伤 现场遗染血帽假发 疑涉姊弟恋纠纷

西湾河昨夜发生一宗疑涉及感情恩怨的残酷伤人案。昨日（23日）晚上11时08分，鲤景湾一间清洁公司的女职员惊慌报案，指与其男同事收工后，步行至附近的港岛东体育馆休憩处对开时，突然遭到两名分别持长刀及铁通的悍匪伏击。凶徒乱刀狂殴男事主，得逞后随即逃离现场。

警员接报后大为紧张，迅速赶往现场，并在附近休憩处发现遇袭职员。事主当时头部淌血、手指受伤，现场留下斑斑血渍，幸事主仍然清醒，由救护车送院救治。

警方随即围封现场调查。人员在案发现场检获属于事主的一顶染血Cap帽、一对黑色鞋，同时发现一个怀疑属于凶徒遗下的假发。另外，警员扩大搜查范围，在附近的太康街路旁花槽内，再发现怀疑是凶徒逃跑时遗下的一件衣服及一顶帽子。

跨越20岁忘年恋触礁

消息指出，男事主为一名持有香港身份证的越南籍男子，年约40岁，来港生活已8年多，原本与前妻的女儿同住于西湾河太安楼。据了解，他在鲤景湾一间清洁公司任职期间，结识了一名比他年长近20岁、已离异并育有子女的女经理。双方情投意合并缔结良缘，结婚至今近8年，男事主亦在公司内逐步晋升为主管。

然而，这段跨越年龄的婚姻近期惊现触礁。据悉，今年3月女方突然向男事主提出离婚，期间有人在争执中曾愤然放言「揾人队冧佢！」，不排除昨晚的伏击与此有关。

有人放言「揾人队冧佢！」 黑衣人曾于管业处徘徊「踩线」

据与事主同行的清洁公司女同事透露，昨晚10时45分收工前，他们在物业管理处打卡时，已惊见有3名身穿黑衣、戴上口罩的男子在附近鬼祟徘徊，怀疑当时对方已在场「踩线」预伏。此外，有热心驾驶人士事后向她透露，其车载凸镜（车Cam）已拍下两名凶徒施袭后逃走的惊险过程。

经初步调查后，警方将案件列作「伤人」程序处理，目前正全力追缉两名涉案凶徒，消息指其中一人为南亚裔男子。东区警区刑事调查队已接手跟进，正深入调查事件的来龙去脉及行凶动机。