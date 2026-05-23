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国泰澳洲抵港客机疑遇严重气流 10名乘客及机组人员受伤 当中8人送院

突发
更新时间：07:55 2026-05-23 HKT
发布时间：07:55 2026-05-23 HKT

今日（23日）早上6时35分，警方接获报案，国泰航空一班CX156客机由澳洲布里斯班抵港降落香港国际机场，飞行途中遇上严重气流，机上8名乘客及机组人员送院治理。

该航班著陆时机场交通管制塔报告CX156航班遇上气流，造成八名乘客及机组人员受伤。机场中央控制中心已通知救护到场。

该航班于6时35分安全著陆，6时39分，救护车到达现场，救护员在机上为伤者提供初步救治，其后警方到机上调查，得知航班期间遇到严重气流扰动，令机上所有人撞向天花板，然后又跌下。事故期间多人身体各部位感到剧痛。8名伤者（1男2女乘客及1男4女机组人员）由救护车送往北大屿山医院治理，伤者清醒，并由家人及航空公司职员陪同。事件期间跑道并无暂停，机场运作未受影响。该航班将继续其行程。

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