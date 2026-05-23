东区走廊14电单车狂飙 警石澳截停疑非法改装被扣查 铁骑士网上晒飙车片

港岛总区交通部特遣队及巡逻小队，周五进行反非法赛车行动，约10时20分接获市民报案，指驾驶一辆私家车在东区走廊行驶期间，被十多辆电单车带高速超越，电单车随后往石澳方向驶去。

警方最终在烂泥湾一带成功截停14辆电单车。警方初步调查发现，怀疑全部电单车涉及非法改装，将安排作进一步车辆检验。

据悉，行动中警方截查了9男5女，其中4人仍然挂有P牌，其中一名涉案男子过往活跃于大帽山一带，经常驾驶电单车高速行驶，并将相关片段上载至社交平台分享。消息指，他近日疑转到港岛区活动，并召集其他电单车爱好者一同「跑山」及高速驾驶。据悉，有关人士之间并无涉及金钱交易，但若成员之间逐渐熟络，该名男子会向对方赠送黑色上衣，象征正式「入圈」。

翻查其社交平台帐户，可见大量电单车相关影片及照片，其中部分影片显示铁骑士在公路高速飞驰，转弯时车身几乎贴近地面，更一度擦出火花，场面惊险。