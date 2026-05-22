香港海关于周三及周四（21及22日）侦破两宗毒品案件，分别在将军澳及香港国际机场检获共约21.8公斤怀疑毒品，包括氯胺酮、冰毒、依托咪酯烟弹及迷幻蘑菇等，估计总市值约795万元，行动中拘捕2男1女。

首宗案件中，海关人员周三下午在将军澳进行反毒品行动期间，截查一名48岁男子及一名49岁女子，并在他们位于区内的寓所内检获约3.8公斤怀疑毒品，包括氯胺酮、冰毒、依托咪酯烟弹、迷幻蘑菇、摇头丸和一批怀疑毒品包装工具，遂把两人拘捕。

海关表示，被捕男女已被共同控以一项「贩运危险药物」罪及一项「管有适合于及拟用作吸服危险药物的器具」罪，案件将于周五（23日）在观塘裁判法院提堂。

海关两日破两宗毒品案 检值795万元毒品 3男女被捕。海关图片

另一宗案件中，一名38岁男旅客周四从荷兰阿姆斯特丹飞抵本港。海关人员清关时，在其寄舱行李箱内发现约18公斤怀疑氯胺酮，另外亦在其随身行李中发现33支未完税香烟，遂将他拘捕。案件仍在调查中。

海关表示，会继续根据情报分析及风险管理原则，加强打击贩毒活动，尤其针对来自高风险地区的旅客作重点检查。海关又提醒市民，切勿因金钱利益参与贩毒活动，亦不要替他人携带来历不明物品进出香港。根据《危险药物条例》，贩运危险药物一经定罪，最高可被判罚款500万元及终身监禁。