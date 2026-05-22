女商人收白撞WhatsApp堕投资骗局 9日内被呃走$1200万

一名54岁女商人日前收到陌生WhatsApp短讯，对方声称是投资平台的投资专家，掌握高回报「内幕消息」，并向女商人发送虚假投资网站连结，引导事主进入假网站注册成会员。其后，另一名骗徒假扮网站客服，用 WhatsApp 一步步教事主转帐过数。由于网站显示盈利上升，更曾成功提取39万港元，因该笔「甜头」，令事主完全卸下戒心。之后短短9日内加码再加码，当想再提现时，网站不能开启、WhatsApp无人覆、帐户也消失，损失总额超过 1,200 万港元。

根据警方的《长者遭遇投资骗案研究》，透过电话访谈去年 1,056 名堕网投资骗案的长者，发现大多受害长者为退休人士，其次是家庭主妇。

按「人均损失金额」计算职业分布，地产及保险从业员高踞第一，人均损失高达250万元；其次为商业人士及会计界，人均损失亦超过 120 万元。

从事金融相关行业，往往对自身判断过度自信，加上骗徒话术贴合其专业知识，令受害人更容易重本投入，最终造成更大经济损失。

警方提供小贴士：越专业，越需要谨慎！切勿因工作经验而掉以轻心！

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