文苑楼夺命火警｜死者妻哭诉无力扯老伴出火海 「我身边人都走咗 我做人冇咩意思！」
更新时间：10:56 2026-05-22 HKT
发布时间：10:56 2026-05-22 HKT
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佐敦渡船街文苑楼周四(21日)晚上发生夺命火警，一名69岁行动不便坐轮椅男住户当场死亡。其同居30多年的妻子伤心欲绝，哭诉「我身边人都走咗，我做人冇咩意思啦！安慰我有咩用?我几咁心痛！」
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死者69岁朱耀强，本身有哮喘病，行动不便，出入要轮椅，与他同居30多年的妻子则靠执纸皮维生，两人相依为命，朱妻对挚爱离世深感悲痛，她指昨晚9时半喂丈夫食饭后便落街开工，至10时许获邻居告知其㓥房单位起火，她即冲上楼查看丈夫情况。
「我见床头起火先，我冇煲嘢，床头有几个枕头，几个电掣，相信系漏电烧著枕头。」她丈夫当时碌了落床，她猛力欲扯他出单位外，但无能为力。「我双手焫到伤晒，我都唔够力扯佢出嚟，我几咁心痛！」她哭诉「我第一时间见到三个消防上嚟，都救唔到个老人家出嚟，就走去救第二啲单位.......」
她又说事发时不见管理员，要邻幢管理员报警求助。「我喺度住咗十几年，如果有人帮我，个老人家唔会死，唔会焗死，我几十岁都冲上去救佢。当时警钟冇响，我最蠢系唔识得拉水喉救火。」
对于老伴葬身火海，朱妻耿耿于怀，「我哋同居30年，你话我几咁伤心?一把年纪挨到今时今日，点过下半世? 」火灾令她痛失挚爱，亦毁家园，以后何去何从?朱妻坦言「瞓街啰！我都几十岁有乜问题呀？」
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