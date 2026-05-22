演艺学院舞台剧期间爆争执 女子额头受伤送院 35岁男涉袭击被捕

香港演艺学院发生袭击案。周三（21日）晚上10时26分，警方接获一名35岁文姓男子报案，称与一名34岁彭姓女子发生争执。警方到场后，发现女子额头受伤流血，由救护车送院治理；涉事男子则涉嫌「袭击致造成身体伤害」被捕。

据了解，事发时演艺学院歌剧院正上演舞台剧《关于那只龟回魂的故事》，初步相信两人因现场声浪问题发生争执，其后演变成肢体冲突。

《关于那只龟回魂的故事》制作团队其后于社交平台发声明，指昨晚演出及谢幕期间，高座观众席发生争执事件，现场声浪甚至台上演员亦听到。团队表示，对事件影响部分观众观剧体验感到抱歉，又感谢演员在过程中保持专业，完成演出。团队称事件已交由警方跟进，若有观众因事件感到困扰，可联络主办方作进一步安排。

《关于那只龟回魂的故事》制作团队其后于社交平台发声明。

有现场观众事后在网上分享经过，指演出中段已听到有男子大声叫喊，一度误以为属剧情一部分。至谢幕期间，现场突然有人高呼「救命」及表示遗失眼镜，其后工作人员到场处理，伤者由救护车送院，涉事男子则被警方带走。

资料显示，《关于那只龟回魂的故事》由阮小仪、杨乐文、梁仲恒等演员参演，自本月8日起于演艺学院歌剧院公演。