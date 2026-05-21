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多相｜佐敦文苑楼单位起火酿1死4伤 300住客疏散 大厦外墙搭有棚架

突发
更新时间：23:31 2026-05-21 HKT
发布时间：23:31 2026-05-21 HKT

佐敦发生致命火警。今日（21日）晚上10时许，警方接获多人报案，指渡船街文苑楼一高层单位起火，冒出阵阵浓烟，约300名居民疏散到安全位置。

消防接报后赶至，出动一条喉及一队烟帽队，又架起云梯射水灌救。其中有人向警方求助，指自己被困单位内，需要协助离开。消防在现场进行搜索，随后在单位内发现一具71岁男性焦尸。另外，有2男2女不适，4人被送往广华医院治理。

《星岛头条》现场所见，涉事大厦正进行维修工程，外墙搭建棚架及棚网，火警后棚架及棚网有被熏黑痕迹，惟没有完全被烧毁。

 

火警发生期间，不少市民围观，其中一名男子情绪激动大叫，要求消防尽快救火。

警方表示，昨晚10时49分接获多人报案，指文蔚街1至7号文苑楼一单位怀疑发生火警。消防接报到场将火救熄，其后在单位一房间内发现71岁朱姓男住户倒卧地上，当场证实死亡，其死因有待验尸后确定。

事件中另有4人吸入浓烟不适，包括69岁周姓女子、74岁许姓男子，以及一名43岁非华裔男子和一名78岁非华裔女子。4名伤者均清醒送往广华医院治理。

案件中约300名居民由消防及警方协助，或自行疏散到安全位置。据悉，4名伤者分别居于不同单位。

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