有片｜私家车逆线冲斑马线 女佣两幼童险被撞 46岁司机涉危驾被捕

网上今日（21日）流传一段车Cam片段，片中见到一名女佣带同两名身穿校服的幼童横过斑马线，其间一辆白色私家车未有停车，竟直冲而过，幸女佣非常机警，立即捉实学童，阻止惨剧发生。片段引来网民热烈讨论，不少人认为女佣眼明手快及尽责，又直斥私家车司机的驾驶态度鲁莽。警方经调查后，拘捕一名46岁男司机，并已落案控以一项「危险驾驶」罪。

片段右下方见到事发日期为昨日（20日）早上7时56分，当时片主驾驶车辆驶至葵涌国瑞路一处斑马线，其间一名女佣带同两名幼童过马路，正当3人行至路中央时，突然有一辆白色私家车逆线驶至，完全没有减速或停下的意图，幸女佣眼明手快，立即捉实两名幼童，待私家车驶离后，才慢慢带两幼童过马路。

片段在多个社交平台群组疯传，不少网民认为女佣眼明手快及尽责，又直斥私家车司机的驾驶态度鲁莽，「逆线仲冲斑马线，真系沙胆，好彩呢位姐姐警觉性够高」、「一定要停牌」、「姐姐警觉性高」、「唔好再揸车害人」、「姐姐抵赞」。

警方表示，新界南总区交通部人员留意到于今日上载到网上的一段短片，片段显示一辆私家车于昨日上午，在葵涌国瑞路逆线驶过斑马线过路处，对正在横过斑马线的一名女子及两名幼童构成严重威胁，事件中幸未有任何人受伤。人员经深入调查后，于今日上午拘捕一名46岁本地男司机，并落案控以一项「危险驾驶」罪，将于5月29日在沙田裁判法院提堂。

警方重申，任何人在道路上危险驾驶汽车属严重交通罪行，亦会对其他道路使用者构成危险，最高可被判监禁三年、罚款二万五千元、以及停牌最少六个月，市民切勿以身试法。警方会继续在各区进行执法行动，打击其他交通违例事项，透过严厉执法确保道路畅通及、保障市民安全，并提高道路使用者的安全意识。

