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消防巡1500幢旧楼 检控75幢大厦消防装置拥有人 发逾2500张消除火警危险通知书

突发
更新时间：18:10 2026-05-21 HKT
发布时间：18:10 2026-05-21 HKT

消防处今年初巡查1,500幢有消防栓喉辘系统或者火警警报系统的旧楼，包括正进行大维修的楼宇，发现53幢大厦的火警钟有不同程度的损坏，发出逾2500张「消除火警危险通知书」及1200张传票，并检控违规的75座大厦消防装置拥有人。消防处认为行动达到预期效果，将延长行动两年，料再巡查5000幢优先巡查有棚网及准备做大维修的楼宇。

行动于1月中展开，为期两个月，消防巡查1,500幢旧楼，发现逾96%的火警钟正常运作，属可接受水平，但有53幢楼的火警钟有不同程度的损坏，包括控制板讯号、保险丝老化及电力系统等问题，同时亦发现部分楼宇的消防装置欠缺年检，遂检控75座大厦的消防装置拥有人，当中涉及 1,200张传票，亦发出超过2500张「消除火警危险通知书」，遵办率超过九成。

署理高级消防区长罗建新指今次行动发出的「消除火警危险通知书」，其遵办限期较一般损坏消防装置的限期为短，目的是希望风险较高的大厦业主可以积极跟进，尽快令系统恢复运作，保障楼宇消防安全。

消防处续称今次行动成效显著，4月起将行动延续2年，目标再巡查5000幢优先巡查有棚网及准备做大维修的楼宇，除会检查火警钟及消防栓喉辘系统外，更会了解消防水缸的水存量是否足够等。若楼宇正进行维修，则会检视有否通知居民系统失效。处方在行动中亦会向居民介绍消防喉辘正确使用方法。

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