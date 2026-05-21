猜猜我是谁│骗徒冒「女儿」呃钱 收款泄行踪出入旺角商厦 警顺藤摸瓜拘7内地男

「猜猜我是谁」电话骗案没完没了，一名六旬受害人接获骗徒假扮其「女儿」来电，先后两次被骗走共15万元。惟天网恢恢，骗徒收款时泄露行踪，显示同党多次出入旺角一幢商住大厦。警方根据线索采取行动，捣破该个位于闹市的诈骗中心，共拘捕7名持双程证的中国籍男子（介乎22至42岁），起回近80万港元现金、285张银行咭及超过60部手提电话。

警方今早（21日）在记者会交代案件，指油尖警区刑事部于本月8日接获一宗「猜猜我是谁」电话骗案的报案，案中一名62岁受害人在7日收到陌生来电，骗徒冒充是受害人的女儿，讹称因饮酒闹事惹上官非，急需10万元应急。受害人担心女儿安危，情急下依照骗徒指示，带同10万元现金到尖沙咀交给一名疑犯。

事后骗徒贪得无厌，再次致电给受害人，以同一借口诱骗受害人再转帐5万元至指定银行户口。受害人跟从骗徒指示转帐，事后受害人致电给女儿核实事件，才知道受骗，并报警求助。警方接手案件后，翻查大量案发地点及附近的闭路电视片段，发现案发时有另一名同党把风，该两名疑犯其后将收到的现金，转交给另一名疑犯。

根据有关线索，警方继续追查，发现负责接赃的疑犯频繁出入旺角一栋商住大厦。人员于是在前日（19日）在大厦进行埋伏，其间拘捕一名疑犯，发现该名疑犯持有双程证，同时在其身上即场起回近40万元现金。

警方相信疑犯匿藏地点，正是旺角该栋大厦的一个单位，经调查后掌握确实单位位置，之后再于单位内拘捕另外6名同样持双程证的集团成员。人员在单位内检获大量相信涉及操作电话骗案，以及洗黑钱活动有关的证物；包括在集团头目的床位，搜出285张银行卡和68部手提电话。同时，警方亦于另一个被捕人身上起回超过30万元现金；连同早前起获嘅款项，总共约80万元，相信全部款项是该犯罪集团近期透过多宗电话诈骗取得的非法得益。

总督察李祈晋及督察苏倩怡展示证物。

经初步调查，案中7名被捕人士承认在内地被招募，以每日数百港元的酬劳来港，并根据指示负责收集不明来历的资金，或利用傀儡银行卡提取非法得益，然后将大笔非法资金兑换成虚拟货币，再转移到指定加密货币钱包，进行洗黑钱活动。

警方针对大量捡获的银行卡，展开进一步调查，发现这批傀儡户口同时牵涉另一宗网上虚拟货币投资诈骗案。案中受害人按照骗徒指示，将超过130万元存入24个傀儡银行户口，声称用作购买虚拟货币，当中15万元经资金分析，证实流入今次被捕集团操控的两个户口。

案中被捕7名人士的角色，相信是跨境来港专门负责筹集犯罪得益，进行资金转移并洗黑钱活动。目前7名被捕人士被扣留调查，稍后将会被暂控「串谋诈骗」罪名。

