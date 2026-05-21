沙田乙明邨六旬父厨房堕楼亡 警拘两母子 揭曾为升学开支争吵拉扯

沙田乙明邨明耀楼一名61岁姓罗父亲离奇堕楼死亡，警方沙田警区重案组接手调查后，相信罗父曾与儿子因升学金钱问题争执，罗母亦介入调停，其间3人曾在狭窄的厨房中发生激烈身体碰撞及拉扯，结果混乱中罗父堕楼。警方拘捕死者的21岁儿子和52岁姓曾妻子。

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事发于周三（20日）晚上9时42分，消息称涉事两父子的争执因升学开支问题而起。当时儿子表示希望继续读书，并申请学生资助货款，要求父亲签名作实。惟罗父对儿子欲升学颇有微言，直指儿子应投身社会工作，父子遂爆发争执。此时，父子在厨房愈吵愈烈，而罗母亦走进厨房调停。

其间罗父情绪激动，捉紧儿子纠缠，罗母尝试把儿子拉走。3人在狭窄的厨房中发生激烈碰撞及拉址，混乱间罗父意外由单位厨房堕下死亡。案件继续交由沙田警区重案组第2队跟进。

《星岛头条》记者于今早（21日）重返现场，所见堕楼的平台位置未解封，平台地上放有一幅损毁的帐篷。死者家中没有人应门，有邻居表示，死者生前与妻儿一家三口居住，日常出入表现友善，会「笑笑口」打招呼，未料发生惨剧。邻居又指昨晚有大批警员登楼调查，询问在案发前他们有否听到声响，惟他们并无察觉。