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红雨｜渠务署接7宗水浸个案 「龙吸水」及逾60队应变队伍出动

突发
更新时间：03:57 2026-05-21 HKT
发布时间：03:57 2026-05-21 HKT

天文台周三（20日）晚上先后发出黄色暴雨警告信号及新界北部水浸特别报告，多区出现水浸情况。渠务署表示，已即时启动紧急事故控制中心，并派出超过60队紧急应变队伍到各区处理水浸事故。

渠务署F acebook专页「下水水 Drainy」发文指，天文台于晚上9时正及9时45分，分别发出黄色暴雨警告信号及新界北部水浸特别报告，署方紧急事故控制中心亦于晚上9时45分投入运作。

截至午夜12时，渠务署确认7宗水浸个案，地点包括大头岭回旋处、粉锦公路、粉岭坪𪨶、石岗机场路、粉岭公路、上水古洞，以及上水彩园路宝石湖行人隧道。署方表示，已派遣紧急应变队伍到场处理，并调配强力排水机械人「龙吸水」，前往粉岭公路及石岗机场路协助排水。

渠务署表示，已即时启动紧急事故控制中心，并派出超过60队紧急应变队伍到各区处理水浸事故。Facebook「下水水 Drainy」图片
渠务署表示，已即时启动紧急事故控制中心，并派出超过60队紧急应变队伍到各区处理水浸事故。Facebook「下水水 Drainy」图片
渠务署表示，已即时启动紧急事故控制中心，并派出超过60队紧急应变队伍到各区处理水浸事故。Facebook「下水水 Drainy」图片
渠务署表示，已即时启动紧急事故控制中心，并派出超过60队紧急应变队伍到各区处理水浸事故。Facebook「下水水 Drainy」图片
强力排水机械人「龙吸水」，前往粉岭公路及石岗机场路协助排水。Facebook「下水水 Drainy」图片
强力排水机械人「龙吸水」，前往粉岭公路及石岗机场路协助排水。Facebook「下水水 Drainy」图片
截至午夜12时，渠务署确认7宗水浸个案。Facebook「下水水 Drainy」图片
截至午夜12时，渠务署确认7宗水浸个案。Facebook「下水水 Drainy」图片

渠务署表示，会继续与天文台保持紧密联系，密切监察天气变化，并在有需要时增派人手及应变队伍，及时处理淤塞及水浸情况。署方呼吁市民，如发现排水设施淤塞或出现水浸，可致电24小时渠务热线2300 1110求助。

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