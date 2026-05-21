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黄雨｜粉岭龙跃头环形天桥排水喉松脱 雨水如瀑布倾泻 工人漏夜抢修

突发
更新时间：02:59 2026-05-21 HKT
发布时间：02:59 2026-05-21 HKT

天文台周三（20日）晚上9时发出黄色暴雨警告信号，新界北区每小时雨量一度料超过100毫米，多区出现水浸情况。在暴雨下，上月启月的龙跃头交汇处环形行人天桥，有排水胶喉松脱，工人需要漏夜抢人中大人竹。

受暴雨影响，龙跃头交汇处环形行人天桥，一条原本将桥顶雨水引导至地面的排水胶喉怀疑松脱，大量雨水未有能正常排走，从行人天桥顶犹如瀑布般泻下。工程人员其后接报到场处理，重新将有关胶喉安装及固定，事件中未有接获伤亡报告。

翻查资料，龙跃头交汇处环形行人天桥于今年4月中落成启用，为全球首条采用S960国产超高强度钢材建造的行人天桥。

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黄色暴雨警告信号生效下，上水太平邨及彩园邨停车场一度出现积水，部分位置水深及小腿，上水中心对开道路亦一度被洪水淹浸，恍如泽国。

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