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沙田警区8月30日起整合分区 田心分区并入沙田及马鞍山

突发
更新时间：19:38 2026-05-20 HKT
发布时间：19:38 2026-05-20 HKT

为提升警政效率，沙田警区将由8月30日起整合辖下3个分区，田心分区将纳入重新划定分区管辖范围的沙田及马鞍山分区，田心分区的人员将调配至沙田及马鞍山分区工作。

经审视田心分区警署报案室的使用情况，为更好地运用人手，报案室亦将由8月30日起调整服务时间至每日上午8时至晚上10时30分，市民在其他时间可向沙田警署或马鞍山警署寻求协助。市民如有任何紧急求助，可致电999紧急求助电话。警方亦鼓励市民使用自助服务机及香港警察流动应用程式内的电子报案中心报案。是次合并后，沙田警区及辖下分区的警力、服务承诺及服务范围维持不变。

据了解，沙田警区指挥官陈乐生总警司，曾在3月19日沙田区议会中提到， 田心分区自9月起整合警政工作，及后日间前线服务不变，同时取消报案室夜间服务，以加强巡逻。

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