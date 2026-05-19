Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜元朗38岁男子堕楼 当场不治

突发
更新时间：05:48 2026-05-19 HKT
发布时间：05:48 2026-05-19 HKT

元朗发生堕楼事件。周日（18日）晚上10时01分，警方接获一名女子报案，指其38岁丈夫怀疑于青山公路－元朗段142号企图自杀。警员接报赶至现场，其后发现男事主倒卧大厦对开位置。救援人员经检查后，证实男子当场不治。

警方经初步调查，相信男事主从上址一单位堕下，现场未有检获遗书，其死因有待验尸后确定。

 

防止自杀求助热线：

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
牛头角车祸｜31岁断右脚女子留医5日 惜抢救无效不治 增至两死
牛头角车祸｜31岁断右脚女子留医5日 惜抢救无效不治 增至两死
突发
6小时前
九龙新界多区突现电力骤降 消防接38宗困䢂报告。
九龙新界多区突现电力骤降 消防接逾40宗困䢂报告 中电：短暂电压骤降
突发
6小时前
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
生活百科
8小时前
现场激烈比拼，最终由香港浸会大学附属学校王锦辉中小学勇夺冠军。
智理财 ‧ 懂消费
社会资讯
22小时前
袁嘉敏挑战性感极限 细码吊带衫只包裹一半丰满上围 透明薄纱上衣差1cm陷走光边缘
袁嘉敏挑战性感极限 细码吊带衫只包裹一半丰满上围 透明薄纱上衣差1cm陷走光边缘
影视圈
15小时前
《爱回家》将大结局李泳豪面临「失业」危机？肩负养家重担救鼎爷财政 公开最新吸金大计
《爱回家》将大结局李泳豪面临「失业」危机？肩负养家重担救鼎爷财政 公开最新吸金大计
影视圈
11小时前
冷气机停用半年｜32岁男直接开3日后发高烧 证患退伍军人症肺部感染险死
冷气机停用半年｜32岁男直接开3日后发高烧 证患退伍军人症肺部感染险死
即时中国
23小时前
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
影视圈
9小时前
李家鼎大仔李泳汉被邻居揭真面目？惊爆「想斩死老窦」 闹家佣、游手好闲、屡惹警察上门
李家鼎大仔李泳汉被邻居揭真面目？惊爆「想斩死老窦」 闹家佣、游手好闲、屡惹警察上门
影视圈
21小时前
谢婷婷加拿大少奶奶生活曝光 IG泄顶级富豪会所会员身份 豪缴XX万入会与钟嘉欣同好
谢婷婷加拿大少奶奶生活曝光 IG泄顶级富豪会所会员身份 豪缴XX万入会与钟嘉欣同好
影视圈
11小时前