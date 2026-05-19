珍惜生命｜元朗38岁男子堕楼 当场不治

元朗发生堕楼事件。周日（18日）晚上10时01分，警方接获一名女子报案，指其38岁丈夫怀疑于青山公路－元朗段142号企图自杀。警员接报赶至现场，其后发现男事主倒卧大厦对开位置。救援人员经检查后，证实男子当场不治。

警方经初步调查，相信男事主从上址一单位堕下，现场未有检获遗书，其死因有待验尸后确定。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

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