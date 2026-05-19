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九龙新界多区突现电力不稳 消防接逾40宗困䢂 中电：短暂电压骤降

突发
更新时间：00:06 2026-05-19 HKT
发布时间：00:06 2026-05-19 HKT

周一（18日）晚上10时许，九龙及新界多区出现大规模电力骤降情况，不少市民报称住所及大厦公共设施电力受影响，部分单位灯光「闪一闪」。

晚上约10时43分开始，消防接获逾40宗被困䢂报告，消防员其后分别赶赴现场协助被困人士离开。受影响地区包括红磡、黄大仙、马鞍山、天水围、粉岭、长沙湾、葵涌、油塘、油麻地及观塘等多区。

记者晚上11时许到黄大仙一带视察，所见多幢住宅大厦有电力供应。

中电回复查询时表示，18日晚上约10时41分，中电连接屯门至沙田的一组40万伏特供电线路录得短暂电压骤降，其间电力供应并没有中断。电压骤降期间，部分客户可能会遇到灯光转暗或闪烁情况；一些对电压改变较敏感的电力装置或会因启动保护装置而暂停运作。中电指，工程人员正跟进事件。

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