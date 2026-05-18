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牛头角车祸｜31岁断右脚女子留医5日 惜抢救无效不治 增至两死

突发
更新时间：23:22 2026-05-18 HKT
发布时间：23:22 2026-05-18 HKT

牛头角上周三（5月13日）夺命车祸，振华道一部的士落斜驶至彩霞道直铲行人路，其中一名38岁女子双脚被轧断，当日送院抢救后不治；另一31岁女子则右脚被轧断，于伊利沙伯医院留医救治。至周一（5月18日）传来噩耗。31岁女子最终回天乏术，于周一下午5时半左右被宣告不治，令车祸增至两人死亡。

70岁的士男司机早前已被暂控4项危险驾驶相关罪名，案件将于下周四（5月21日）上午于观塘裁判法院提堂。明爱早前表示，两名死者均于明爱牛头角牙科诊所任职，其中38岁女子为牙科手术助理，31岁女子为职员。明爱对意外深感哀痛，并向逝者家属致以最深切的慰问。意外发生后，明爱团队及社工已立即前往医院，全力支援家属所需协助。

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