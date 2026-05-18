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屯门抢軚｜挨撞男及同党涉串谋伤人被捕 反黑组追查司机下落

突发
更新时间：19:23 2026-05-18 HKT
发布时间：19:23 2026-05-18 HKT

屯门两名男子与一名私家车司机今早（5月18日）在友爱邨街头争执，怀疑与毒品利益有关。司机开车离开时，其中一男冒死抓住軚盘被拖行200米，最后被撞伤倒地，重创意识模糊送院，伤者同党及司机见事态严重随即逃走。至今日下午警方表示，目前伤者男同党已经被捕，目前屯门警区反三合会行动组第一队正跟进案件，追查在逃司机下落。

警方表示，涉案私家车据报沿友爱路往屯门乡事会路方向行驶，其间两名男子走向私家车，其中一人持刀。其后，一名29岁姓叶男子企图抢軚，被私家车拖行约200米后，私家车撞栏，叶男倒地胸口及脚伤，意识模糊，伤者同党及司机见状随即逃去。

相关报道：屯门男子冒死抢軚盘挨撞受伤 车上遗烟弹 司机弃车逃去

警方及救护接报赶至，发现叶男意识模糊，随即将他送往屯门医院救治。其后，警方于涉事私家车内检获少量怀疑毒品，并在私家车旁的花槽检获一把长约30厘米的牛肉刀。

经初步调查，案件列企图伤人、串谋伤人、狂乱驾驶及贩运危险药物，交由屯门警区反三合会行动组第一队跟进。至今日下午约3时，警方于区内拘捕31岁姓陈的伤者男同党，双方关系为友人。目前，叶男及陈男分别涉嫌企图伤人及串谋伤人被捕，现正被扣留调查。

 

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