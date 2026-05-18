青山发电厂运煤船男工晕倒亡 家属黯然认尸

上周六（16日）屯门发生工业意外，55岁姓许男工人被发现在一艘运煤船上晕倒，送院不治。今日（18日）早上，死者的亲属由工业伤亡权益会派员陪同下，到葵涌公众殓房办理认领遗体手续。众人黯然神伤，其后离去。

死者亲属由工会代表陪同，到殓房认尸。梁国峰摄

死者亲属认尸，黯然神伤。

事发于上周六早上10时许，涉事的运煤船停泊在龙耀街一船位，其间许男被发现昏迷倒卧在船上梯间。他被送往屯门医院抢救，其后不治，警方列作「工业意外」处理。

据悉，涉事运煤船由印尼出发将煤运送到香港，之后停泊在中电青山发电厂码头。许男是中电青山发电厂承办商工人，于今年1月开始受雇，负责清理运煤船上的残余煤渣，工作时间为早上8时至下午5时。事发当日他负责清洁1号及4号船舱，并与两名工人在4号船舱的出入口等候主管指示，惟其间他失去踪影。两名工人到处搜索，发现他昏迷倒卧船舱管道内。消息指，许男当时有佩戴安全帽、安全鞋、安全护目镜及手套，身上没有可疑伤势。

中电事后已即时暂停所有相关工序并展开内部调查，强调会全力配合相关政府部门的调查工作。