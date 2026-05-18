骏步人生︱警务处长周一鸣愿景建立「有温度」 警队 未来两月严打世界杯外围赌博

马会刊物《骏步人生》最新一期访问警务处处长周一鸣。自去年4月出任处长至今一年有多，周一鸣表示其愿景之一，是建立一支「有温度」的警队，「要让市民感觉警队有温度，处事可以人性化一点」。谈到灭罪执法工作，适逢今年6至7月举行世界杯赛事，周一鸣强调警方严阵以待，打击非法外围赌博。

周一鸣在访问中表示，其愿景之一是建立一支有温度的警队。他指出，规条及法律是硬指令，无法更改，但警务人员多讲一句、多行一步，市民的观感可能截然不同，「要让市民感觉警队有温度，处事可以人性化一点」。他又以违例泊车为例，指警队会继续推动借助科技加快效率，便利市民，「现在（发电子告票）程序加快，虽然市民还是会不开心，但至少有效率多了」。

今年11月，国际刑警全体大会将在香港举行，是国家第三次承办有关会议，今年首次移师香港。周一鸣称，届时香港将接待来自国际刑警196个成员国的逾千名嘉宾，希望透过此最大型的警政会议，展现香港在「一国两制」下取得的成功。

回顾逾30年的警务生涯，周一鸣透露在大学攻读生物科二年级时，已接受同学提议一起投考辅警，结果自己也考上了。不过由于辅警训练时间与大学球队练习日程相撞，他只好放弃辅警。直至升上四年级开始思考前程，他重燃当年「那团火」，毕业后毅然投考警务督察。周一鸣称，30年警务生涯最难忘的岗位，是在旺角警区做CID的日子。

当年他经历过「八日一循环」的更份。周一鸣笑言那年代旺角警区共有七队CID，巅峰时这七队人马凌晨时分竟然全部留在办公室工作，「所有人都无得收工，当时真的觉得you will never walk alone」。他又笑称：「做警察是讲回忆的。有一些开心、成功、有满足感的案件，十几廿年后，大家（同袍）聚会吃饭，讲来讲去，还是那几宗案件。这就已经有好多好多的回忆。」

周一鸣后来转任情报科，并升至情报科主管。他认为做情报工作，首要口密、懂得「隐身」，「不需要在镁光灯下工作」；也要当一个称职的team player，发挥团队精神，「大家分工做好自己的部份，再整合起来，决定下一步行动」。他又称：「警队是一个团队，不论是巡逻警员还是警务处处长，都是团队的一员。我们不会把成功归于一个人，而是属于整个团队的。」



2012至2013年，周一鸣获派驻法国里昂的国际刑警总部秘书处，出任刑事情报主任。他分享经验，指自己「在国际刑警总部的主要工作之一，正是联合不同国家及地区，统筹打击非法外围赌博」。适逢今年6至7月举行2026年世界杯，周一鸣直指：「香港警方针对一些大型比赛，例如世界杯等，均会采取行动，打击非法外围赌博活动，而且不少由三合会操控，打击其收入来源是每一年的警务处处长首要行动项目之一，所以这方面的工作继续是今年的主轴。」同时警方亦会不断进行教育宣传，令市民不要参与外围赌博。

此外，谈到警队吸纳「新血」，近年警务处推出不同计划吸引有志青年投考，包括向精英运动员、职业运动员，甚至学界运动员招手，目前已有逾60名运动员透过计划加入警队。至于哪类性格最适合当警察？周一鸣笑说：「大家可能会觉得外向的人应该较适合，文静的未必胜任，但现实并不是这样的」，又指：「健康的警队应该是多元化，有些工作岗位不需要说话太多，譬如爆炸品处理课进行拆弹；有些工作则比较多与人接触，有些可能需要心思细密，也有些要求比较刚强的性格」，而最重要是「是否真的有志加入警队？」

至于警务工作以外，原来周一鸣在工余时间，最爱下厨。他坦言下厨是他的减压方法，「每星期最开心是上街市」。他指自己从小就想跟妈妈学习烹饪，但不得要领，后来妈妈不方便做饭，他才有机会上场。「最初是跌跌碰碰，煮出来无人食，到终于有人肯食，到现在大家都觉得可以接受」，周一鸣又说目前还会每周跑步三至四天，「不断跑，人便会放空，出了一身汗，人更加轻松」。