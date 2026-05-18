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大围世界花园泰籍女佣厕所内昏迷 送院死亡

突发
更新时间：10:39 2026-05-18 HKT
发布时间：10:39 2026-05-18 HKT

今日（18日）早上6时25分，大围龙柏街9号世界花园一名52岁泰籍女佣，被发现在单位的厕所内晕倒，其雇主报案。救护员赶到现场，女佣昏迷，由救护车送往沙田威尔斯亲王医院后，证实死亡。

消息指，女佣持香港身份证。警方正调查事件，死因有待验尸后确定。

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