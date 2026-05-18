东涌男子被的士撞死 司机涉危险驾驶引致他人死亡被捕

东涌发生致命车祸。今日（18日）清晨6时23分，警方接获报案，指一名姓李（87岁）男途人于文东路近映湾园及健东路交界，被一辆的士撞倒后一度被困，并陷入昏迷。救援人员赶至，消防及救护员将伤者救出，急送北大屿山医院，但经抢救后不治。

现场消息称，当时事主由的士车头右至左横过马路，讵料被的士撞倒。所见事后马路遗下一顶帽和一只表，警方在场度尺。

经初步调查，肇事的士沿文东路往迎东邨方向行驶，驶至映湾园及蓝天海岸交界处的行人过路处时，撞到死者，其头部重创。该名65岁姓池的士司机涉嫌危险驾驶引致他人死亡被捕，并已通过酒精呼气测试。案件列作「交通意外（致命）」处理，由新界南总区交通部特别调查队第1队跟进。