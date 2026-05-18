广西柳州市5.2级地震 天文台：超过十名市民报告 震动维持数秒

香港天文台今日（18日）凌晨零时许公布，地震网络侦测到市民报告的本地有感地震。据香港天文台的初步分析，18日(星期一)上午12时21分中国广西发生一次 5.2级地震，震中位于北纬24.36度，东经109.26度附近，即南宁之东北偏北约190公里(即距离香港之西北偏西约550公里)，震源深度约10公里。

香港天文台接获超过十名市民报告，表示感到这次地震，震动维持数秒。初步分析显示本港的地震烈度为修订麦加利地震烈度表的第II (二)度，即在楼宇上层或合适位置，且在静止中的人有感。

据美国地质调查局资料，广西柳州市西北24公里，凌晨零时21分发生5级地震，震源深度10公里。