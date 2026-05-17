珍惜生命｜红磡停车场男子企跳寻短 双脚离地「半天吊」获救
更新时间：21:51 2026-05-17 HKT
发布时间：21:51 2026-05-17 HKT
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今日（17日）晚上7时许，警方接获报案，指一名男子于红磡宝来街50号仁孚停车场大厦危站栏杆旁边，状甚危险。救援人员接报到场，将他救回安全位置，再由救护车送往伊利沙伯医院检查。
根据网上片段所见，事主一度跨过栏杆在大厦外墙「半天吊」，双脚离地，非常惊险，幸有消防员将他捉紧。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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