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大埔铁骑撞塌树亡｜天雨曾拟开私家车 一念之差成永诀 女友悲痛吁警惕

突发
更新时间：18:39 2026-05-17 HKT
发布时间：18:39 2026-05-17 HKT

大埔完善路周六（16日）深夜发生塌树夺命车祸，一名38岁电单车司机撞树送院不治。死者女友今日强忍哀痛受访，透露男友生前有近20年驾驶经验、态度良好，出门前曾因落雨犹豫改开私家车，岂料一念之差竟成永诀，呼吁公众警惕：「最主要费事有下一个（受害者）。」

据悉，死者欧先生与女朋友同居于大埔汀角路一带。死者女友今日（5月17日）强忍悲痛受访，透露欧先生电单车驾驶经验近20年，态度一向良好，过往从未发生过严重交通意外。她指出，欧先生亦拥有私家车，昨日出门前曾因落雨，有打算过驾驶私家车，但不知何故最终仍以电单车出入，怀疑是目的地难找泊车位置，岂料这一决定最终酿成无法挽回悲剧。

相关报道：大埔铁骑撞塌树亡｜车Cam揭10分钟前亦有的士撞冧树 路政署料天雨阵风致腐烂位断裂

死者女友本身亦经常驾驶电单车出行，透露虽然事发现场夜晚较为昏暗，但去年台风来袭后当局也锯走一批危险树木，对昨日仍有塌树感到意外。女友提到，他们并无子女，现时家庭经济暂无问题，不过反而希望如有人途经事发路段目击经过，可以提供车Cam片段，协助还原事实真相，并呼吁其他司机要小心：「最主要费事有下一个（受害者），我哋就系『下一个』……」

警方表示，周六晚上10时32分接报，指一名38岁男子驾驶一辆电单车沿完善路往沙田方向行驶，当驶至近吐露港公路时，怀疑收掣不及撞向路边一棵塌树。该名男子头部受伤，昏迷被送往大埔那打素医院抢救，惜于昨晚11时29分被证实死亡。新界北总区交通部特别调查队第二队正跟进调查案件，警方呼吁任何人如目睹意外发生或有资料提供，请致电3661 3860与调查人员联络。

相关报道：大埔电单车撞塌树 38岁铁骑士昏迷送院亡

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