东涌浴佛典礼吸引逾200居民参与 学生升旗玩游戏体会文化安全自信

香港佛教联合会今日（17日）主办「东涌浴佛典礼」，现场加入国家安全元素，包括升旗礼及派发全民国家安全教育日周边产品，有佛教办学团体校长期望透过不同文化传播活动为幼童及学生建立守法正向价值观，与教育局国民教育达致相辅相成作用。

由香港佛教联合会主办的「东涌浴佛典礼」，今日于东涌社区会堂举行，现场除了设有公众浴佛的传统仪式外，还设有不同活动包括学生及民间团体文艺表演，佛教猜谜展览、游戏摊位、学生画作分享及中医义诊等，现场大约有200人参与，包括学生、家长及佛教信众等不同人士，亦有少数族裔居民加入其中，主动合十跪拜，虔诚为佛像沐浴及敲钟祈福，展现香港社会多元社群和谐共处的一面。

活动中展现国家安全元素，例如由佛教真如李琴芝纪念幼稚园掷圈摊位游戏，加入「守法」字眼的宣传，在典礼举行期间由佛教叶纪南纪念中学生进行升旗仪式，而义工在摊位游戏向参与者给予奖品外，亦同时派发「全民国家安全教育日」资料夹，以此宣扬总体国家安全观。

佛教真如李琴芝纪念幼稚园校长何高冉纹表示，每年佛诞浴佛仪式活动不单让学生体会佛教文化，上了一堂生动的文化安全教育课堂外，更希望引导幼儿从小懂得珍惜保护及传承属于国家文化的产物，逐步提升对国民身份的认同感及归属感，培养具备优良品格的社会公民。

就读佛教叶纪南纪念中学的中三学生咏岚，首次在活动中担任游戏义工，她透过卡牌游戏与幼童及长者互动，坦言平日较少与长者接触，透过今次活动学懂敬老尊贤的人生价值观，是平日在课堂上难以体会。