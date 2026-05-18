好市民奖｜上班族凭灵敏触觉助警擒超市窃匪 手机拍下过程获表扬

警务处早前举行「好市民奖颁奖典礼2025」，嘉许了80名协助扑灭罪行、拯救生命的好巿民。去年5月，市民张润添外出期间途经一个单车停泊处时，警觉发现一名男子行迹可疑，立刻用手机拍下过程及通报警方。警员接报后迅速驰至，不仅成功截获该名男子，更当场证实他在附近超市干犯盗窃案。张先生因其灵敏触觉，协助警方拘捕罪犯，获颁「好市民奖」，充分体现了警民合作是扑灭罪行的重要性。

事发当日张润添正准备骑单车上班，取车时留意到一名陌生男子在一个单车停泊处外徘徊，眼神闪烁、鬼鬼祟祟。他觉得事有蹊跷，于是留在原地暗中观察，「我见佢当时周围张望，对停泊的单车逐一触摸，又摆弄车轮，觉得佢十分可疑。」张先生随即意识到对方怀有不轨企图，他当机立断用电话拍下对方的外貌特征和可疑行为。



其后，该名可疑男子突然转身离开，张先生考虑到自身安全，当刻未有打草惊蛇，选择暗中通报警方。为免疑犯逃去，他一边报警求助，一边尾随对方，直至目睹可疑人走入屋邨内的一间超级市场。



负责此案的新界南总区冲锋队警员廖渝锋忆述，接报赶到现场后，人员分别在附近进行扫荡，并向张先生了解情况，透过其提供的手机录影片段，迅速掌握到该名可疑人的特征和衣著，随后成功在附近超市外截获该名特征完全吻合的中年男子。



处理案件的另一位警员王晖续指，当时该男子手持一盒麦皮及一支豉油准备离开超市，见状立即截停对方并进行搜身，岂料竟于其裤袋内搜出两把包装完好的铰剪。虽然男子辩称铰剪是在超市内购买，但他所出示的单据却未有显示相关款项，怀疑是偷窃得来，警方随即翻查超市闭路电视并向店员核实，证实该男子并无就两把铰剪付款，警方随即拘捕该名男子。

「能够迅速找到该名可疑男子并侦破罪案，全靠警民联手合作。」另一位参与案件的新界南总区冲锋队警长吴浩彦，对张生先的挺身而出赞不绝口，他称张先生具备高度警觉性，察觉到一般人容易忽略的可疑行为，并及时报警求助，而且在后续沟通时能准确提供疑犯的特征，更给予关键的录影片段，因为当日正值假日，屋邨内人来人往，单凭口头简述的特征，寻人有一定难度，而张先生提供的关键录像，让前线人员有明确概念，进而大大加快了搜索进度。



荣获「好市民奖」的张润添感言，自己首次遇上怀疑罪案，能够尽公民责任协助警方拘捕罪犯，感觉「相当好」，更彰显了警民合作的力量，同时亦能为女儿作个好榜样。警长吴浩彦认为，今次案件有赖热心市民提供关键资料，加上前线警员的尽心尽力，成功守护了社区安全，希望借此例子鼓励更多市民「见疑即报」，在社区中发挥警民合作精神，共同扑灭罪行。



据悉，警方在五个陆上总区均有部署冲锋队，其主要职责是对紧急情况，包括999电话召唤作出迅速回应，并且迅速增派军装警务人员到场扑灭罪行，负责处理如械劫、打斗、家庭暴力及凶暴性案件等，同时执行机动性反罪恶巡逻、支援前线军装人员，以及处理突发的重大事故。

警方不时会进行各类突发事故演练和反恐演习，以提升人员处理突发事故时的沟通、协调及应变能力，旨在确保人员在面对各类紧急案件时，能发挥最高效的专业救援与执法能力。

警方于5月15日联同各政府部门、中华电力有限公司、香港危难应变医学会及香港演艺学院于沙田进行跨部门重大事故演习，以加强政府相关部门及各持份者在处理突发事故时的沟通、协调及应变能力。

是次演习模拟一座过渡性房屋因为电线短路引致火警。新界南总区冲锋队联同各部门人员，与相关社区持份者共同协作，进行疏散、紧急救援、事故处理和善后工作。同时，人员运用内部软件「iCasualty」以加强跨部门资讯流通，更快识别伤者身份及最新去向，提升调查工作及处理家属查询的效率。警方表示会继续与各界持份者保持紧密联系，提高社区人士的安全意识，并会定期检视相关的应变计划，确保公共安全。

记者 麦键泷