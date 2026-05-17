屯门青山公路两车相撞酿3伤 女司机及乘客一度被困
更新时间：14:21 2026-05-17 HKT
发布时间：14:21 2026-05-17 HKT
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屯门发生交通意外。今日（17日）中午约12时30分，两辆私家车沿青山公路青山湾段往屯门三圣方向行驶，当驶至青山湾段116号对开时相撞，其中一辆私家车继而更撼向路旁铁栏。
救援人员到场，一名私家车男司机感头晕不适，另一私家车则有人被困，女司机和乘客两人分别脚部及胸口受伤，须由救护车送院治理。警方正调查意外原因。
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