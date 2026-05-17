珍惜生命｜屯门大兴商场内地女堕地受伤 身有酒气曾与男友争执

屯门有人堕楼。今日（17日）清晨接近6时，警方接获市民报案，指在大兴邨商场对开发现一名女子倒卧在地上，怀疑她从高处堕下。

救援人员接报赶至现场，发现涉事的37岁姓林内地女子仍然清醒，遂由救护车将她送往屯门医院治理。据了解，女事主持双程证，身上有酒气，事发前曾男朋友争执。警员调查后相信她由商场平台堕下。

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「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

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明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

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