商用车隧道费今起减半 司机称有助弥补油价上升 惟望政策延长伴度难关

政府为减轻商用车辆营运成本及支援业界，由今日（17日）凌晨零时起，推行为期两个月的商用车辆隧道费减半措施，小巴、巴士、货车及的士等商用车辆，驶经政府收费隧道及青沙管制区时适用。《星岛头条》记者凌晨后采访司机意见，受访司机普遍对政策表示欢迎，认为能微调开支压力，但期望当局能考虑延长政策，以发挥更大支援效用。

隧道费划一减半 的士过海仅12.5元

根据运输署公布，由周日凌晨开始，商用车辆驶经香港仔隧道、城门隧道、狮子山隧道、沙田岭隧道、尖山隧道及大围隧道，隧道费均减半至4元。至于三条过海隧道，的士隧道费则由25元大幅降至12.5元。

运输署早前在社交平台表示，是次措施旨在直接减轻营运者的负担。值得注意的是，措施仅针对司机或营运商，乘客仍须按原价缴付全额隧道费。

的士司机黄先生表示，政府减费对营运有好处，可帮补近期油价上升的压力，但他认为两个月的期限较短，他希望政府能延长。蔡楚辉摄

的士司机王先生称，虽然自己并非经常过海，但政策对每日需多次往返隧道的司机而言，确能减少「入气」的财政压力。蔡楚辉摄

被问到若政策延长会否帮助更明显，货车司机黄先生称：「睇政府喇！」

《星岛头条》记者在政策实施后走访街头，了解前线司机的看法。正在土瓜湾等客的的士司机黄先生表示，政府减费对营运有好处，可帮补近期油价上升的压力，但他认为两个月的期限较短，他希望政府能延长，尽量纾缓业界的成本上升压力。

的士司机王先生亦持相似意见，形容有优惠政策当然是好事，虽然自己并非经常过海，但政策对每日需多次往返隧道的司机而言，确能减少「入气」的财政压力。他指，若政策能长期维持，对业界的支援会更为明显。

另一位同样姓黄的货车司机，午夜受访时正在油麻地果栏搬运货物，他直言隧道费减半对营运「好啲啲喇」（有少许帮助）。被问到若政策延长会否帮助更明显，他称：「睇政府喇！」

乘客仍付全额 的士置标语免误会

由于乘客仍须缴付全额隧道费，为免产生不必要纠纷，运输署已安排的士车厢内放置醒目标语牌提醒乘客。此外，各大的士车队和电召平台App的版面亦会同步显示相关资讯。

有受访的士司机表示，会配合政府指引，透过车厢标语及平台讯息向乘客说明，相信乘客会理解政府旨在支援业界营运者的初衷。不少业界代表期望，政府在两个月试验期后能检视成效，考虑将政策制度化，以应对持续上升的经营成本。