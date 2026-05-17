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将军澳隧道公路私家车与电单车相撞 铁骑士受伤倒卧围栏旁

突发
更新时间：02:26 2026-05-17 HKT
发布时间：02:26 2026-05-17 HKT

将军澳发生交通意外。今日（16日）下午5时25分，一辆私家车沿将军澳隧道公路向九龙方向行驶，当驶至近将军澳游泳池对开时，与一辆电单车发生碰撞。

意外中，28岁姓余的男铁骑士倒地，双手擦伤及颈部扭伤，由救护车送往将军澳医院治理，送院时清醒。至于涉事私家车的37岁姓黄男司机则未有受伤，在现场协助警方调查。

根据网上流传的片段显示，意外发生后，铁骑士倒卧在右边行车线的围栏旁，状甚痛苦；私家车司机随即下车察看伤者情况，并等待救援人员到场。期间，私家车司机协助搬开路中疑似电单车的后尾箱，让其他车辆经过。受意外影响，现场往九龙方向的交通一度受阻。警方正进一步调查意外成因。

 

 

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