大埔电单车撞塌树 38岁铁骑士昏迷送院亡

大埔发生致命交通意外。今日（16日）晚上10时许，一名男司机驾驶电单车沿完善路往九龙方向行驶，当驶至元洲仔公园对开时，在完善路与吐露港公路中间有一堆塌树，怀疑车辆收掣不及，猛烈撞向其中一棵塌树，铁骑士当场倒地昏迷。

其他路过的驾驶人士见状，惊觉发生意外，随即致电报警。救护员接报赶抵现场，发现38岁铁骑士陷入昏迷，情况危殆，立即由救护车将他送往雅丽氏何妙龄那打素医院进行抢救，惜送院后证实不治。警方正封锁现场，调查事故原因及涉事电单车的车速。

现场消息指，铁骑士撞到塌树疑为夹竹桃，有15至20米高，与其他塌树同倒在路中。电单车沿快线行驶期间直撞塌树，人仰马翻，头盔飞脱，电单车冲前6、7米倒在路面上。

完善路往九龙全线封闭 交通繁忙

受意外影响，运输署于晚上宣布，完善路往九龙方向近元洲仔公园的全线现已封闭。受封路影响，上址一带交通极其繁忙。当局呼吁驾驶人士保持忍让，并考虑改用其他道路（如大埔太和路）前往目的地。