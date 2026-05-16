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慈云山慈乐邨单位陷火海一猫丧生 疑电线短路肇祸

突发
更新时间：20:59 2026-05-16 HKT
发布时间：20:15 2026-05-16 HKT

慈云山发生火警。今日（16日）晚上7时47分，警方接获多人报案，指慈乐邨乐诚楼一高层单位起火，冒出大量浓烟。根据网上图片所见，现场火光熊熊，不断喷出火舌，黑烟冲天。消防到场出动一条喉及一队烟帽队灌救，最终在晚上8时19分将火救熄，事件中无人受伤，惟起火单位内有一只猫丧生。人员调查后，相信是房间电线短路引致火警，其后烧着衣服肇祸。火警期间，大约有200名居民自行疏散，有人更带同自己的宠物落楼逃生。

据了解，女户主当时外出购物，儿子留在家中，惟睡房内的万能插苏短路起火冒烟，未几更全屋烟雾弥漫。户主的儿子尝试带走饲养的猫咪，但遍寻不果，只好落楼逃生，其间更通知邻居婆婆，一同离开。

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