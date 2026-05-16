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海关搜查犬BB命名大赛今举行颁奖礼 陈子达强调加强打击宠物走私

突发
更新时间：20:04 2026-05-16 HKT
发布时间：20:04 2026-05-16 HKT

搜查犬一直是海关忠实可靠的拍档，协助执行缉毒及堵截走私工作。海关去年11月自行繁殖9只拉布拉多寻回犬BB并举行命名比赛，今日（16日）于香港专业教育学院（葵涌分校）举行颁奖典礼，令一众得奖市民与获命名的搜查犬共聚，与民同乐。

海关关长陈子达致辞时表示，海关搜查犬队伍成立时，只有4只搜查犬，发展至今已有超过70队队伍，58只搜查犬服役，16只正接受培训。以往的搜查犬主要在海外或内地购入，相关人员要到当地培训，现时海关自行繁殖的搜查犬今年已是第6胎，已具备能力为部队培训搜查犬，亦成为世界海关组织其中一个培训中心。

海关与职业训练局达成专项合作计划，让海关领犬员教导学生基本控犬技巧，又向惩教署、警署及机场保安等部门分配搜查犬，让犬只在前线服务社会。他强调，海关会加强前线执法及情报收集，尽力打击宠物走私。

早前海关公布9只搜查犬BB命名为Eager、Xavi、Cora、Equo、Lumi、Sika、Ivar、 Orli、Rissa，9只的名称第一个字母串连起来，就是英文「EXCELSIOR」（精益求精），寄望牠们在训练和工作上表现精益求精的精神，成为海关得力助手。颁奖典礼上，得奖者可以和搜查犬互动，另有搜查犬示范及摊位，让公众了解搜查犬的训练和工作。

海关指拣选搜查犬时会倾向选择「贪玩」的犬只，由于牠们搜寻意欲高，更有效为海关日常工作提供协助。当搜查犬年满1岁后，会训练10星期，包括与领犬员建立默契及识别毒品等，通过考核才可正式服役，同时亦会因应部门发展及犬只性格，决定牠们的工作范畴。

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