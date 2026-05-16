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葵涌道私家车猛撞停路中货车 顶部削去司机倒卧路面 两人受伤送院

突发
更新时间：07:32 2026-05-16 HKT
发布时间：07:32 2026-05-16 HKT

葵涌道今日（16日）凌晨发生严重交通意外。一辆私家车在荔景邨对开疑收掣不及，猛撞一辆因工程受阻而停下的重型货车。私家车损毁极其严重，车顶近乎全毁，车内一男一女受伤送院治理。

货车遇工程受阻 随后私家车撞上

事发于凌晨1时许，一辆重型货车沿葵涌道向荃湾方向行驶，当驶至荔景邨对开时，由于右线及中线正进行道路工程，货车无法直驶，被迫停在路中等待。此时，一辆随后而至的私家车怀疑未有察觉前方路况，收掣不及直撞货车车尾。

私家车右边车身严重变形，车顶更被削至近乎完全毁烂，零件及车门散落一地。Facebook@PeterChu
私家车右边车身严重变形，车顶更被削至近乎完全毁烂，零件及车门散落一地。Facebook@PeterChu
私家车车顶更被削至近乎完全毁烂，男司机倒卧地上。Facebook@PeterChu
私家车车顶更被削至近乎完全毁烂，男司机倒卧地上。Facebook@PeterChu
受意外影响，葵涌道往荃湾方向的部分行车线一度需要封闭，交通受阻。fb@突发马路车CAM大全
受意外影响，葵涌道往荃湾方向的部分行车线一度需要封闭，交通受阻。fb@突发马路车CAM大全

救护员接报赶至，发现私家车上32岁谭姓男司机头部及肩部受伤，36岁刘姓女乘客则手部受伤。两人送院时清醒，被送往玛嘉烈医院接受进一步治理。

私家车变形如废铁 司机一度倒卧路面

根据网上流传的意外片段显示，涉事货车车尾仅轻微受损，惟私家车的撞击力极大，车体俨如废铁。私家车右边车身严重变形，车顶更被削至近乎完全毁烂，零件及车门散落一地。影片中可见一名身穿橙色上衣的男子倒卧在车旁路面，相信是受伤司机，其身旁有一名女子及一名身穿反光衣的人员协助。

现场一度交通挤塞 凌晨解封

受意外影响，葵涌道往荃湾方向的部分行车线一度需要封闭，交通受阻。运输署于凌晨2时44分宣布，涉事路段的封闭行车线已经解封。警方正调查意外原因，包括是否有人超速或忽视前方工程警示。

 

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