消防处就未进行消防系统年检发出2024张传票 较去年同期高4.7倍

消防处今日（5月15日）讲述针对消防装置及设备年检而展开的全港特别执法行动，消防处助理消防区长(检控)郑建龙表示，自2024年7月开始，消防处进行全港性特别巡查行动，就全港18区目标住宅及商住大厦，视察其消防装置及设备年检，目标今年第四季内完成巡查全港逾4800幢目标建筑物。

消防处助理消防区长郑建龙讲述行动成效。刘汉权摄

迄至今年4月30日，消防处就当中14区巡查了近3300幢大厦，向没有做年检的大厦作出检控，当中有两幢大厦，涉及两个业主立案法团及七名业主，因无安排其大厦作消防年检，而被消防处检控，案件在观塘裁判法院进行聆讯后，被判罪名成立，被判罚款及留有刑事纪录。

截至今4月30日，消防处已完成419宗检控，当中涉及60幢建筑物、44个业主立案法团、167名个别业主。全部案件经过不同裁判法院进行聆讯，并已被判罚款，总罚款额超过港币33万元。

经过消防处巡查及检控，当中超过七成楼宇已做回年检工作，至于未进行年检的大厦，消防处会继续跟进。不排除有进一步检控行动。若法团或业主有困难，处方将提供技术支援，或安排地区防火委员会协助进行年检。

除检控及执法工作外，消防处会联络地区的防火委员会，要求委员会以地区影响力，协助相关大厦进行年检，稍后消防处亦会公布未有进行年检的大厦名单。郑建龙强调，消防处打击大厦无做消防年检的力度不断增加，由2024年开始，整体检控宗数由961宗，上升到2025年的1391宗，而今年至4月30日，检检控数字增至2024宗，较上年同期增加4.7倍。

对于今年1至4月就楼宇消防装置及设备未进行年检，共发出2024张传票，是去年同期的4.7倍，亦较去年全年的1361张传票多。郑建龙解释，由于旧式住宅及商住楼宇的消防风险较高，已作出主动巡查及检控，不断加重执法力度，因此检控数字有所上升。郑建龙又认为处方执法成效非常高，未来将持续执法，并按社会的需要及趋势，作出风险评估，加强执法。

郑建龙强调，为大厦进行消防年检是所有大厦业主及法团的责任，根据香港法例第95B章，消防装置及设备规例第8条表示，拥有任何处所内消防装置及设备的人，均必须每12个月安排注册承办商，为其消防装置至少进行一次检查，无进行年检不止违法，更是相当危险行为。如系统毁坏，无人跟进维修，万一火警发生，形成消防真空状态，直接威胁居民的安全。消防处强调及呼吁所有业主及法团，均必须定期安排其消防装置系统进行年检，以保障市民安全。他指当局正计划修订《消防条例》，若责任人未有保持消防装置时刻有效操作，最高罚款会由现时5万增至50万元，以提高阻吓力。