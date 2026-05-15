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退休者遭伪专家诈骗投资USDC 开设钱包连假网 1年失$2500万

突发
更新时间：12:25 2026-05-15 HKT
发布时间：12:25 2026-05-15 HKT

警方在过去一周接报超过81宗网上投资骗案。当中一宗案件的受害人被骗长达一年，总损失超过 2,500万港元。一名退休人士误信伪冒「投资专家」，按指示「投资」加密货币USDC（美元稳定币），被诱导下载 SafePal App 并开设冷钱包。一年内，受害人多次在实体加密货币找换店将现金兑换成 USDC 并存入钱包。

其后骗徒传送假网站连结，指示受害人将钱包「连接」至该网。受害人在操作过程中，已授权该假网站将钱包内的USDC 转走，但他仍毫不知情。直到最近，骗徒再诱使受害人使用网上银行转账数十万港元。银行侦测到户口有可疑，通知反诈骗协调中心介入，始揭发骗案。

警方留意到该假网站域名怪异，且不断弹出「连接钱包」要求。警方提醒市民，若对方要求你用钱包 App 内置浏览器连结不知名网站，很有可能是想骗取授权或钱包金钥，悄悄转走资产。

投资前，除了向官方机构查询外，亦可在守网者网站（https://CyberDefender.hk) 用「防骗视伏器」或手机版「防骗视伏App」，输入可疑网址，一 check 便知有无伏。

下载防骗视伏APP
https://cyberdefender.hk/scameterplus/

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