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内地男投资虚拟货币损失50万人民币 来港拟自焚引关注

突发
更新时间：09:32 2026-05-15 HKT
发布时间：22:16 2026-05-14 HKT

警方表示，早前留意到有人在社交网站透露计划到香港自杀。经调查后，警员于周四（5月14日）中午约12时半于金钟道麦当劳内，发现一名34岁姓李内地男子，并从其身上检获一个打火机和两樽易燃液体。

网上图片所见，男子被捕时大批食客在旁围观，有警员身穿战术背心。目击者称男子被捕时「好冷静，完全冇反抗」。

涉案内地男子涉嫌「管有任何物品意图摧毁或损坏财产」被捕，正被警方扣查。案件由港岛总区重案组跟进。案件中无人受伤，毋须疏散。

警到场截获，大批食客围观。Threads：ctb_route.41a（YOUTUBE：HKtranschola）
警到场截获，大批食客围观。Threads：ctb_route.41a（YOUTUBE：HKtranschola）

据了解，被捕人于2026年2月至5月期间，于一个虚拟货币交易平台 进行投资，但其后损失约50万人民币，此后，他不断在平台投诉。

本月14日早上，该平台留意到被捕人的帖文得知他到达香港及他在香港的行程，而且打算自杀，该平台报警求助。据悉，被捕男子于13日抵港，打算于麦当劳午餐后到香港公园自焚，欲引起社会关注。警员其后于上址寻找到被捕人及两樽易燃液体，将他拘捕。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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