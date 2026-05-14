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青马职员车祸亡｜运输署称职员有著反光衣 行车线已亮红色交叉 巡逻车亦闪灯

突发
更新时间：20:41 2026-05-14 HKT
发布时间：20:41 2026-05-14 HKT

长青公路青马管制区今日（5月14日）下午发生夺命车祸，一名管制区男职员于路面处理坏车期间，一部驶经货车怀疑收掣不及，酿成三车串烧，男职员被波及丧命。运输署发新闻稿，提到事发时现场行车线管制灯号已亮起红色交叉，职员亦有著反光衣，巡逻车亦一直闪灯。运输署强调关注意外，会要求营办商交详细报告，并尽力支援遗属。

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运输署提到，事发时，一辆私家车停在长青公路往九龙方向的慢线上，该名员工其后前往现场了解及提供协助。初步调查显示，意外现场附近的行车线管制灯号已亮起红色交叉，显示该段慢线已封闭。此外，该名员工已穿着反光衣，并遵从营办商制定的指引。停在私家车后的巡逻车亦一直有启动车顶上的提示闪灯。

运输署表示，非常关注今日的严重交通意外，对该名营办商员工离世深表难过，并向其家属致以最深切慰问。署方已敦促营办商全力为死者家属提供一切必要的协助和支援。

署方强调，署方非常重视工作安全，一直严格要求营办商遵守安全工作指引，并会尽快与营办商跟进加强安全措施。警方正调查事故原因。运输署已要求营办商提交详细报告，并全面配合警方调查。署方会按报告结果作适当跟进。

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