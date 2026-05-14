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青马密斗货车酿三车串烧 管制区男职员重创不治 另有5人受伤

突发
更新时间：19:55 2026-05-14 HKT
发布时间：17:37 2026-05-14 HKT

青马大桥对开发生严重交通意外。今（14日）午5时许，一辆速递公司密斗货车沿青马大桥往九龙方向行驶，弯位落桥期间怀疑收掣不及，从后猛撼一辆工程车，再推前撞及另一辆七人车酿成三车串烧。意外造成6人受伤，其中一名男伤者（55岁）为青马管制区职员，他在地面挨撞重伤昏迷，被送往玛嘉烈医院抢救，惜告不治。

据了解，当时一辆七人车怀疑因故障被迫停在路旁，青马管制区其后派出工程车到场，职员落地提供协助，殊料遭遇横祸，送院不治；至于其余5名伤者相信均为七人车人士，同送院治理。

相关报道：青马职员车祸亡｜运输署称职员有著反光衣 行车线已亮红色交叉 巡逻车亦闪灯

现场所见，工程车车尾凹陷变形，车头撞及铁栏，车内安全气袋弹出，满地碎片。事后，大批警员分别在现场及到医院跟进，向货车司机及七人车上伤者了解意外详情。

网上流传有途经驾驶人士拍到现场情况，片主将车辆驶前时，赫见货车车底有一具人形物体，怀疑有人在意外中被卷入车底，片主惊叫：「(个人)郁都唔郁呀𠵱家」。

受车祸影响期间，由青屿干线(青马大桥)通往南湾隧道的支路近青衣西北交汇处的全线封闭，上址交通挤塞，青屿干线下层(往九龙方向)需要开放。

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